"Девушки бежали с детьми". Очевидцы рассказали Лайфу о перестрелке в Москве

Жильцы многоэтажного дома на Каширском шоссе в Москве, на парковке которого две группы мужчин устроили перестрелку с погоней на автомобилях, во время разборок пытались укрыться в подъездах. Очевидцы рассказали Лайфу, что женщины с детьми в панике забегали в дом.

— Было большое количество выстрелов... Мы подумали, что это хлопушки. Потом выяснилось, что это была стрельба... Девушки бежали с детьми, они бежали очень быстро. Все начали прятаться в подъезды. Было очень страшно, — признаётся Тамила.

По словам собеседницы Лайфа, одной из повреждённых в результате стрельбы машин оказался автомобиль её тёти.