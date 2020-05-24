"Девушки бежали с детьми". Очевидцы рассказали Лайфу о перестрелке в Москве

Жильцы многоэтажного дома на Каширском шоссе в Москве, на парковке которого две группы мужчин устроили перестрелку с погоней на автомобилях, во время разборок пытались укрыться в подъездах. Очевидцы рассказали Лайфу, что женщины с детьми в панике забегали в дом.
— Было большое количество выстрелов... Мы подумали, что это хлопушки. Потом выяснилось, что это была стрельба... Девушки бежали с детьми, они бежали очень быстро. Все начали прятаться в подъезды. Было очень страшно, — признаётся Тамила.
По словам собеседницы Лайфа, одной из повреждённых в результате стрельбы машин оказался автомобиль её тёти.
Ранее сегодня на парковке около ЖК "Ясный" неизвестные открыли огонь из оружия, похожего на автоматы. По словам очевидцев, бандитские разборки устроили две группы мужчин на автомобилях. Лайф публиковал видео момента перестрелки, снятого очевидцами из окон. Трёх стрелков уже задержали, остальных ищут.