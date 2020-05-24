Гильзы и изрешечённые машины. Лайф публикует фото с места перестрелки в Москве

В распоряжении Лайфа оказались кадры из ЖК "Ясный" на Каширском шоссе в Москве, где группа неизвестных устроила перестрелку из автоматов и скрылась. Судя по видео, от криминальных разборок досталось и имуществу местных жителей.

Фото © LIFE

На месте перестрелки стоят простреленные машины, а на асфальте валяются гильзы. В результате стрельбы были продырявлены стены многоэтажного жилого дома.

Фото © LIFE