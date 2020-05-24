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Гильзы и изрешечённые машины. Лайф публикует фото с места перестрелки в Москве

В результате произошедшего ранение дробью в область живота получил прохожий.

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В распоряжении Лайфа оказались кадры из ЖК "Ясный" на Каширском шоссе в Москве, где группа неизвестных устроила перестрелку из автоматов и скрылась. Судя по видео, от криминальных разборок досталось и имуществу местных жителей.

Фото © LIFE

На месте перестрелки стоят простреленные машины, а на асфальте валяются гильзы. В результате стрельбы были продырявлены стены многоэтажного жилого дома.

Фото © LIFE

Ранее сегодня на парковке около ЖК "Ясный" неизвестные открыли огонь из оружия, похожего на автоматы. По словам очевидцев, бандитские разборки устроили две группы мужчин на автомобилях. Лайф публиковал видео момента перестрелки, снятого очевидцами из окон. Трёх стрелков уже задержали, остальных ищут.

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