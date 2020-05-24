"Не похоже на заказное убийство". Экс-полицейский назвал возможные причины перестрелки на юге Москвы

— Стрельба, насколько я вижу, ведётся из травматического оружия. Не боевое. После боевого достаточно одного выстрела, чтобы человек не встал, а здесь нет ни одного пострадавшего. Может, есть пострадавшие, но тяжелораненых не видно, чтобы кто-то упал. Практически с пяти метров не попасть невозможно. Это не похоже на заказное убийство, однозначно нет. Возможно, разборка между кем-то, разговор перерос в агрессию, в стрельбу. Или встретились, нормального разговора не получилось, — отметил эксперт.