"Не похоже на заказное убийство". Экс-полицейский назвал возможные причины перестрелки на юге Москвы

Произошедшая на юге Москвы перестрелка вряд ли является заказным убийством, а больше похожа на спонтанный конфликт или бандитскую разборку. Такое мнение Лайфу высказал бывший оперативный сотрудник РУОП МВД РФ по Москве подполковник Михаил Игнатов.
— Стрельба, насколько я вижу, ведётся из травматического оружия. Не боевое. После боевого достаточно одного выстрела, чтобы человек не встал, а здесь нет ни одного пострадавшего. Может, есть пострадавшие, но тяжелораненых не видно, чтобы кто-то упал. Практически с пяти метров не попасть невозможно. Это не похоже на заказное убийство, однозначно нет. Возможно, разборка между кем-то, разговор перерос в агрессию, в стрельбу. Или встретились, нормального разговора не получилось, — отметил эксперт.
Как подчеркнул Михаил Игнатов, судя по записанным очевидцами видео, стрельба на 90 процентов ведётся из травматического оружия.
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Напомним, стрельбу устроили из оружия, похожего на автоматы. Лайф публиковал видео момента стрельбы, снятого очевидцами из окон. Уже задержаны трое участников инцидента. Пострадал прохожий.