Борющимся с коронавирусом врачам и медикам начали выдавать страховые выплаты

Врачи и медицинские работники, а также водители скорой помощи, заболевшие коронавирусной инфекцией во время выполнения своих профессиональных обязанностей, начали получать страховые выплаты. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения РФ.

— Все медицинские работники и водители автомобилей скорой помощи, непосредственно работающие с пациентами с подтверждённой коронавирусной инфекцией и подозрением на неё, застрахованы на случай инфицирования на рабочем месте, повлёкшего за собой негативные последствия для жизни и здоровья. Страховые выплаты уже производятся Фондом социального страхования, — говорится на сайте ведомства.

Как пояснили в ведомстве, вопрос о назначении выплат рассматривает специальная комиссия, созываемая работодателем заболевшего сотрудника. При этом о факте заболевания информируется и Фонд социального страхования России (ФСС).

— Таким образом, расследование страхового случая и осуществление единовременных страховых выплат планируется осуществлять в срок, не превышающий четырёх дней, — добавили в Минздраве.