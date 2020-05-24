Полиция задержала трёх участников стрельбы в Москве

Московская полиция задержала трёх участников стрельбы в районе ЖК "Ясный" на Каширском шоссе. По данным Лайфа, один из них скрывался на парковке. Информации о пострадавших пока нет.
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Один из них — Вадим Р. 1993 года рождения, уроженец Оренбурга. Второй — Герман Т. 1991 года рождения, также оттуда. Третий оказался без документов, его личность устанавливается.
Напомним, стрельбу устроили из оружия, похожего на автоматы. Лайф публиковал видео момента стрельбы, снятого очевидцами из окон.