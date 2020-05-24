Полиция задержала трёх участников стрельбы в Москве

Московская полиция задержала трёх участников стрельбы в районе ЖК "Ясный" на Каширском шоссе. По данным Лайфа, один из них скрывался на парковке. Информации о пострадавших пока нет.

Один из них — Вадим Р. 1993 года рождения, уроженец Оренбурга. Второй — Герман Т. 1991 года рождения, также оттуда. Третий оказался без документов, его личность устанавливается.