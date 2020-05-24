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После перестрелки на Каширском шоссе в Москве введён план "Перехват"

Пока нет данных о пострадавших в результате происшествия.

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В Москве введён план "Перехват" для поимки участников перестрелки, которая произошла ранее у ЖК "Ясный" на Каширском шоссе. Об этом стало известно Лайфу от источника в правоохранительных органах. О пострадавших пока не сообщалось.

Напомним, местные жители сняли из окон, как одна группа мужчин с автоматами преследовала другую, отъезжавшую на машинах. Из видео не было понятно, получил ли кто-то ранения.

Это уже третий инцидент со стрельбой за последнее время. В Печатниках огонь открыли участники драки. А на улице Малышева так решил развлечься пьяный житель столицы.

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