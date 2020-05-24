В Москве неизвестные открыли огонь из автоматов на улице — видео

В Москве группа неизвестных мужчин открыла стрельбу из автоматов на улице. Кадры с места ЧП оказались в распоряжении Лайфа. Предположительно, это произошло у ЖК "Ясный" на Каширском шоссе.

Как видно на этих кадрах, одна группа мужчин садится в машины и отъезжает с парковки. В этот момент другая (в составе трёх человек) открывает по ним стрельбу из оружия, похожего на автоматы. Всё это снимают очевидцы из окон. Есть ли жертвы и пострадавшие в результате инцидента, из видео непонятно. Сейчас на месте ЧП уже находятся полицейские и медики.