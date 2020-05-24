Бизнес, долги, тюрьма. Лайф узнал, чем занимался захватчик отделения банка в последние годы

Алексей Б., попытавшийся ранее захватить одно из московских отделений "Альфа-банка", был связан с финансовыми пирамидами и даже успел посидеть в тюрьме. Как выяснил Лайф, в 2013 году Алексей переехал в Краснодарский край из Нижнекамска и стал индивидуальным предпринимателем. Мужчина продавал сувенирную продукцию туристам, однако бизнес особо не шёл. Тогда он оказался в финансовой пирамиде, где, очевидно, также не смог заработать. В итоге горе-предприниматель остался в долгах.

В 2014 году Алексей решил угнать автомобиль, но был задержан. Суд приговорил его к трём годам тюрьмы. Долги по кредитам остались и продолжали расти. Выйдя из тюрьмы, мужчина обнаружил, что из-за процентов сумма задолженности заметно увеличилась, но погашать её не спешил. В последнее время он перебивался различными подработками и жаловался на то, что его жизнь сложилась не особо удачно.