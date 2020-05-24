Должник-гастролёр. Лайф узнал, где захватчик отделения банка насобирал кредитов

Захватчик отделения "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве начал "коллекционировать" кредиты ещё в 2016 году. Деньги в долг "фанат Ольги Бузовой" брал в разных регионах России.

Как стало известно Лайфу, в 2016 году Алексей Б. взял в долг 1,540 миллиона в одном из банков в Краснодарском крае. Спустя два года будущий захватчик обратился в другой кубанский банк. Имеющаяся задолженность, как ни странно, не помешала выдать клиенту почти сто тысяч рублей. А спустя год Алексей получил кредит в 151 тысячу, но уже в родном Нижневартовске.

Также за захватчиком числятся штрафы в ГИБДД в Санкт-Петербурге. Общая сумма долга, как уже писал Лайф, достигла 1,8 миллиона рублей.