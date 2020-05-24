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В Москве отменили ещё почти 300 штрафов за ошибку в госномере авто в пропуске

В мэрии столицы призвали москвичей внимательнее заполнять пропуска.

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Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко

Московские водители освобождены от уплаты 285 штрафов из-за неверного внесения госномеров своих автомобилей в цифровые пропуска. Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) отменила данные взыскания.

За вчерашний день МАДИ отменила ещё 285 штрафов водителям, которые допустили ошибку в номере автомобиля при привязке к пропуску, — сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.

Как уточнил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, в общей сложности МАДИ отменила уже более 1,6 тысячи штрафов, выписанных из-за ошибок.

Мы будем и дальше отменять подобные постановления — задачи собрать как можно больше штрафов у нас нет, — пояснил Максим Ликсутов.

Как сообщал Лайф, москвичи смогут дистанционно обжаловать штрафы за нарушение режима самоизоляции.

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