В Адыгее и на Кубани за неделю до лета выпал снег — видео

Видео © Соцсети

В Адыгею и Краснодарский край накануне вернулась зима. За неделю до лета погода решила порадовать южан полуметровым слоем снега. Видеоролики и фотографии результата внезапного похолодания местные жители начали выкладывать в соцсети.

— Видал, народ, какие дела у нас? Вон, трава-мурава зеленым-зелено, а вот белым-бело всё замело, — прокомментировал на камеру один из очевидцев непогоды.

Фото © Соцсети

Наибольшее количество осадков выпало на плато Лаго-Наки в Майкопском районе. Его высота составляет 2200 метров над уровнем моря. Но пострадали и другие районы. В некоторых населённых пунктах рухнувшие под весом снега деревья оборвали линии электропередачи, оставив местных жителей без электричества.