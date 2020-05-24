С водомётами и слезоточивым газом. Гонконг после эпидемии опять охватили протесты

В Гонконге спустя почти полгода возобновились массовые протесты. На улицы города вновь вышли тысячи несогласных с пакетом законов о национальной безопасности города, направленных на обеспечение порядка и предотвращение иностранного вмешательства в дела Гонконга.

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По данным газеты South China morning post, в результате беспорядков задержано по меньшей мере 120 человек. Других демонстрантов пытаются разогнать с помощью слезоточивого газа и водомётов.

Протесты начались в прошлом году после того, как власти анонсировали закон об экстрадиции преступников. Согласно этому документу, правонарушители могут быть экстрадированы на материковый Китай по запросу Пекина, а там многим из них могла грозить смертная казнь.