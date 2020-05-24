С водомётами и слезоточивым газом. Гонконг после эпидемии опять охватили протесты

Видео © Twitter / James Pomfret / Eileen Chang / Avi Yemini
В Гонконге спустя почти полгода возобновились массовые протесты. На улицы города вновь вышли тысячи несогласных с пакетом законов о национальной безопасности города, направленных на обеспечение порядка и предотвращение иностранного вмешательства в дела Гонконга.
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По данным газеты South China morning post, в результате беспорядков задержано по меньшей мере 120 человек. Других демонстрантов пытаются разогнать с помощью слезоточивого газа и водомётов.
Протесты начались в прошлом году после того, как власти анонсировали закон об экстрадиции преступников. Согласно этому документу, правонарушители могут быть экстрадированы на материковый Китай по запросу Пекина, а там многим из них могла грозить смертная казнь.
После массовых ожесточённых протестов прошлым летом власти отказались от этого закона, однако беспорядки не утихли. Каждый раз жители находят новый повод для того, чтобы выйти на улицу. Эпидемия коронавируса в стране временно успокоила местных жителей, хотя беспорядки были даже из-за карантина. Сейчас же, когда страна практически справилась с пандемией, люди снова начали протестовать.