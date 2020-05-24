В Севастополе не исключили тестирование всех въезжающих туристов на коронавирус

Возможность введения обязательного для туристов тестирования на коронавирус рассматривают в Севастополе. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы города Михаил Развожаев, добавив, что предстоящий курортный сезон в Крыму пройдёт в ограниченных условиях.

— Если мы сейчас сможем продумать и организовать систему въездного тестирования, а это единственный, я не вижу других способов контроля за ситуацией. Мы сейчас над этим работаем. Очевидно, что те, кто планирует приехать, должны понимать, что они понесут дополнительные расходы на въездное тестирование, потому что за бюджетный счёт мы такого массового тестирования организовать не сможем, — заявил Развожаев в эфире телеканала "Вести. Севастополь".

По его словам, город готовится к открытию курортного сезона с 15 июня, однако всё равно в этом году отдых будет проходить с определёнными ограничениями в работе пляжей, музеев и иных учреждений культуры и отдыха.

— Будем потихоньку это всё запускать, но это потребует самодисциплины от нас и от гостей тоже. Так, я думаю, будет во всём мире этим летом, — добавил глава Севастополя.