В Турции допустили запуск чартерных рейсов из России до регулярного авиасообщения

Между Турцией и Россией могут запустить чартерные рейсы до возобновления регулярного авиасообщения, прерванного из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Мевлют Чавушоглу.
— Мы хотим, чтобы у туристов [из РФ и Германии], которые хотят прилететь в Турцию чартерными рейсами, даже если ещё не начнётся регулярное авиасообщение, была возможность в безопасных условиях приехать в Турцию, провести здесь отпуск и затем вернуться домой, — цитирует дипломата агентство Anadolu.
Как ранее писал Лайф, Турция постепенно открывает воздушные и иные границы для иностранных гостей. Так, Анкара уже разрешила гражданам 31 государства, в том числе России, приезжать в страну для получения необходимых медицинских услуг.