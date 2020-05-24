В Москве водителю без маски и перчаток не позволили расплатиться за бензин

В столичную полицию обратились сотрудники одной из АЗС. По их словам, на заправку приехал мужчина на "мерседесе", самостоятельно заправил себе полный бак и как ни в чём не бывало уехал, не заплатив. Правоохранительные органы заявление приняли и начали проверку.

Как сообщает Mash, в ходе расследования выяснилось, что на самом деле водитель хотел заплатить и даже пытался, но у него ничего не вышло. Дело в том, что мужчина был без защитной маски и перчаток, из-за чего охрана АЗС отказалась пускать его внутрь для оплаты бензина. После непродолжительного спора мужчине ничего не оставалось делать, кроме как сесть в машину и уехать.

Однако такой расклад сотрудникам заправки тоже не понравился, поэтому они решили найти недобросовестного водителя через полицию. Теперь правоохранители занимаются поиском мужчины, чтобы вручить ему квитанцию об оплате топлива.