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Москва поставила майский рекорд по минимуму выявленных случаев CoViD-19

Полностью вылечились от инфекции почти 50 тысяч москвичей.

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Фото © Михаил Метцель / ТАСС

Московские медики зафиксировали минимальный для мая суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом. По данным оперштаба, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 2516 москвичей, что стало наименьшей цифрой с 30 апреля, когда количество стремительно росло. Эти показатели могут говорить о снижении распространения CoViD-19 в столице.

Почти столько же, а именно 2427 пациентов, за прошедшие сутки вылечилось от коронавируса. Рекорд по этому показателю был побит 19 мая, когда за сутки выздоровело более 5400 пациентов. Общее же число выздоровевших в Москве на сегодняшний день составляет почти 50 тысяч человек.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столице удалось избежать худшего сценария развития ситуации с коронавирусом, а также подписал указ о первом этапе смягчения ограничений.

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