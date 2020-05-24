Москва поставила майский рекорд по минимуму выявленных случаев CoViD-19

Московские медики зафиксировали минимальный для мая суточный прирост выявленных случаев инфицирования коронавирусом. По данным оперштаба, за прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 2516 москвичей, что стало наименьшей цифрой с 30 апреля, когда количество стремительно росло. Эти показатели могут говорить о снижении распространения CoViD-19 в столице.

Почти столько же, а именно 2427 пациентов, за прошедшие сутки вылечилось от коронавируса. Рекорд по этому показателю был побит 19 мая, когда за сутки выздоровело более 5400 пациентов. Общее же число выздоровевших в Москве на сегодняшний день составляет почти 50 тысяч человек.