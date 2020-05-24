В США назвали Калининград "кинжалом в сердце Европы" с упущенными возможностями

Власти США назвали Калининград "кинжалом в сердце Европы" из-за того, что в регионе дислоцировано серьёзное вооружение. Такое мнение накануне выразил советник американского президента Роберт О’Брайен в беседе с изданием Bild. Так он прокомментировал решение США выйти из Договора по открытому небу.

По его словам, Калининград в силу своего уникального расположения мог бы стать центром туризма и торговли, однако российские власти якобы выбрали другой путь и разместили в регионе военные базы, упустив шанс на развитие города как туристической столицы. Он пожаловался на то, что США якобы не могли выполнить контрольный облёт региона в рамках Открытого неба из-за введённых Россией ограничений.