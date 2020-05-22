В НАТО рассказали, при каком условии США вернутся к Договору по открытому небу

США вернутся к выполнению Договора по открытому небу, если Россия снимет ограничения на разведывательные полёты над территорией Калининградской области и вблизи границы с Грузией. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он вновь, не упустив возможность и обвинив Москву в "избирательном исполнении" документа, подчеркнул, что если РФ будет чётко "придерживаться" договора, то США рассмотрят возвращение к его исполнению.