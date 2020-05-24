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В Москве от коронавируса вылечилось ещё почти 2,5 тысячи человек

Общее число выздоровевших в столице достигло 49 840 человек.

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Фото © Pixabay

В Москве за последние сутки от коронавируса выздоровели более 2,4 тысячи пациентов, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2427 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 49 840, — отметила она.

Ракова напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Также всем выздоровевшим от CoViD-19 предлагается стать донорами плазмы. К сдаче крови допускают людей в возрасте от 18 до 55 лет, перенёсших инфекцию, не имеющих хронических заболеваний. У донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Напомним, сегодня в России вновь выявлено менее девяти тысяч новых случаев заражения коронавирусом.

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