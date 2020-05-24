В Москве от коронавируса вылечилось ещё почти 2,5 тысячи человек

— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 2427 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 49 840, — отметила она.

Ракова напомнила, что при выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации. Также всем выздоровевшим от CoViD-19 предлагается стать донорами плазмы. К сдаче крови допускают людей в возрасте от 18 до 55 лет, перенёсших инфекцию, не имеющих хронических заболеваний. У донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.