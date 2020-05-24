"Слабость, температура". Актриса Алёна Бабенко сообщила о заболевании коронавирусом

Исчезновение заслуженной артистки России Алёны Бабенко из телешоу "Танцы со звёздами" было вызвано недомоганием актрисы. Как показало дальнейшее медицинское обследование, она заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила сама Алёна Бабенко на своей официальной странице в Instagram.
— Честно говоря, я не люблю говорить о болячках, мне кажется, чем меньше об этом говорить, тем быстрее они отступят. Но сейчас это касается всех... Я сочла себя ответственной не только за своё здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по "паркету". К сожалению, это оказался тот самый коронавирус. Что было? Слабость, температура, всё показало КТ, и... я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо, — написала Бабенко.
Как добавила артистка, несмотря на то что ей уже значительно лучше и здоровье восстанавливается, она не сможет вернуться в телевизионный проект.
— Всем желаю здоровья, и помните: главное — это позитивный настрой! Остальное всё ерунда, — подытожила актриса.
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