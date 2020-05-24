"Слабость, температура". Актриса Алёна Бабенко сообщила о заболевании коронавирусом

— Честно говоря, я не люблю говорить о болячках, мне кажется, чем меньше об этом говорить, тем быстрее они отступят. Но сейчас это касается всех... Я сочла себя ответственной не только за своё здоровье, но и за здоровье моих друзей и коллег по "паркету". К сожалению, это оказался тот самый коронавирус. Что было? Слабость, температура, всё показало КТ, и... я выбрала стационар под присмотром врачей, за что им большое спасибо, — написала Бабенко.