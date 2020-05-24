Газета New York Times выпустила "траурный" тираж со списком жертв коронавируса на первой полосе

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/Mp4figjnQe— The New York Times (@nytimes) May 23, 2020
Число жертв коронавируса в США приближается к 100 тысячам человек, и в напоминание об этой страшной цифре газета New York Times опубликовала на первой полосе своего воскресного номера некрологи тех, для кого заболевание стало смертельным.
— Число жертв приближается к 100 тысячам, неисчислимые потери. В списке не просто имена — это мы, — говорится в заголовке.
Журналисты изучили сотни газет, издаваемых в США, и составили список из приблизительно тысячи имён и фамилий людей, о гибели которых из-за коронавируса сообщали их коллеги. Они взяли из каждой публикации по одной фразе, в которой "отражалась неповторимость каждой потерянной жизни", и указали возраст, а также город, в котором жил умерший.
Как заявил один из редакторов газеты, Марк Лейси, это было сделано для того, чтобы "через 100 лет" люди могли посмотреть на архивное фото газеты и поняли, какую утраты понесла страна из-за пандемии. Директор по дизайну Том Бодкин со своей стороны отметил, что за последние 40 лет впервые на первой полосе газеты не было напечатано ни одного изображения, только текст.
Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, который ведёт собственные подсчёты на основе данных федеральных и местных властей, в США зарегистрировано более 1,6 миллиона подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией, свыше 97 тысяч человек скончались от заболевания.