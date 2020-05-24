Газета New York Times выпустила "траурный" тираж со списком жертв коронавируса на первой полосе

The front page of The New York Times for May 24, 2020 pic.twitter.com/Mp4figjnQe — The New York Times (@nytimes) May 23, 2020

Число жертв коронавируса в США приближается к 100 тысячам человек, и в напоминание об этой страшной цифре газета New York Times опубликовала на первой полосе своего воскресного номера некрологи тех, для кого заболевание стало смертельным.

— Число жертв приближается к 100 тысячам, неисчислимые потери. В списке не просто имена — это мы, — говорится в заголовке.

Журналисты изучили сотни газет, издаваемых в США, и составили список из приблизительно тысячи имён и фамилий людей, о гибели которых из-за коронавируса сообщали их коллеги. Они взяли из каждой публикации по одной фразе, в которой "отражалась неповторимость каждой потерянной жизни", и указали возраст, а также город, в котором жил умерший.

Как заявил один из редакторов газеты, Марк Лейси, это было сделано для того, чтобы "через 100 лет" люди могли посмотреть на архивное фото газеты и поняли, какую утраты понесла страна из-за пандемии. Директор по дизайну Том Бодкин со своей стороны отметил, что за последние 40 лет впервые на первой полосе газеты не было напечатано ни одного изображения, только текст.