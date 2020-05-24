В Китае за сутки коронавирус выявили у трёх человек

Китайские врачи за минувшие сутки зарегистрировали три новых случая заражения коронавирусной инфекцией, также выявлено 36 бессимптомных носителей.

Как сообщают в Госкомитете по вопросам здравоохранения КНР, за день никто от CoViD-19 не умер.

Отмечается, что один из трёх новых случаев заражения является локальным, он был выявлен в провинции Цзилинь, ещё два ввозные — в Шанхае и в провинции Гуандун.

В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1713 ввозных случаев заболевания. Всего на материковой части КНР известно о 82 974 подтверждённых случаях заражения новым типом коронавируса, более 78 тысяч человек выписаны из больниц, 4634 скончались.