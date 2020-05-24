Учёный рассказал, при каком условии россияне станут неуязвимы к коронавирусу

Главный эпидемиолог российского Минздрава, академик РАН Николай Брико заявил, что неуязвимость населения к коронавирусной инфекции наступит только в тот момент, когда вакцинируют 95% населения. Об этом он рассказал в интервью "Парламентской газете".

— Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95-процентный охват населения — это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции. Она не будет распространяться, потому что она не найдёт благоприятной почвы для размножения и закрепления в этой когорте лиц, — отметил специалист.

Брико надеется на появление вакцины в ближайшее время. Кроме того, академик РАН добавил, что о защищённости населения и снятии ограничительных мер можно с уверенностью говорить, когда коллективный иммунитет населения составит 60–70%.

— 60–70 процентов — это тот уровень, который позволит сказать, что, если будет занос возбудителя, он в меньшей мере будет распространяться и вызывать новые заболевания в этой категории лиц. По крайней мере, с гораздо меньшей активностью и интенсивностью будет развиваться эпидемический процесс в такой группе, — рассказал эксперт.

Николай Брико подчеркнул, что в Европе, по опубликованным данным, антитела к коронавирусу имеет 15% общества. Он уверяет, что при таких цифрах возможность для циркуляции возбудителя сохраняется, могут возникать новые случаи заболевания.