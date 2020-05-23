Лоза заявил, что не верит звёздам, которые жалуются на финансовое положение

Российский музыкант и композитор Юрий Лоза уверен, что из-за ситуации с коронавирусом в России "страдают все", а не только звёзды шоу-бизнеса, отлучённые временно от концертов. Однако последние, по его мнению, преувеличивают своё сложное финансовое положение. Таким мнением он поделился в интервью "Вечерней Москве".

— Я думаю, если артисты раньше не бедствовали, то у них в загашнике что-то должно быть. Но я не верю, что у артистов вроде Пригожина и Глушко нет в загашнике денег, — уверен Лоза.

При этом, говоря о себе, музыкант отметил, что, как и все коллеги по творческому цеху, тоже остался один на один со своей финансовой проблемой и пенсией в 12 тысяч рублей, которой "не хватает даже на коммуналку".

— Приходится отказываться от некоторых покупок. Заказывать еду — дорого. Поэтому сами готовим себе салат и котлеты. А что ещё делать? — посетовал композитор.

Чтобы как-то улучшить своё материальное положение, Юрий, например, пишет статьи в онлайн-издания. В качестве дополнительных источников финансов он называет возможность монетизации каких-либо песен в Интернете или авторские исполнения.