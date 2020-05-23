Renault планирует выпустить кросс-универсал, который может стать преемником Lada Largus

Румынская автомобильная марка Dacia, которая является дочерней компанией французского концерна Renault, собирается представить на рынке новый бюджетный кросс-универсал.

Представители компании рассчитывают, что новая модель автомобиля в скором времени может заменить на авторынке вариант Lada Largus.

Сообщается, что Dacia планирует заменить новым кросс-универсалом Logan MCV и Lodgy. Кроме того, производители обещают, что новинка будет отличаться стильным дизайном, который нетипичен для бюджетных моделей, практичностью, а также получит семиместный салон.

По техническим характеристикам стоит отметить, что под капотом новой модели на выбор будут установлены два турбомотора. Их объём 1,0 и 1,3 литра соответственно. Позже также будет доступна ещё одна версия универсала, оснащённая 1,6-литровым атмосферным двигателем. В паре с ним будет работать механическая или автоматическая коробка передач с передним приводом. В автомобиле также будут такие опции, как ABS, климат-контроль, датчик дождя, подогрев сидений, электропривод зеркал и современная мультимедийная система.