Илон Маск признался в симпатии к русскому языку

Известный американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил в социальной сети, что ему очень нравится звучание русского языка.

Последнее время он неоднократно писал в "Твиттере" по-русски. В этот раз предприниматель снова ответил на пост, в котором его упомянули.

Пользователь опубликовал фотографию пшеничного хлеба с подписью "Последний космонавт этой недели, пшеничный высший сорт, как тебе такое, Илон Маск?".

— Мне очень нравится звучание русского языка, — неожиданно ответил ему основатель Tesla.

Мне очень нравится звучание русского языка — Elon Musk (@elonmusk) May 22, 2020

Другие пользователи соцсети стали комментировать сообщение Илона Маска на русском языке. Одна из них ответила на пост американского бизнесмена о звучании русского языка, что "это он ещё не слышал наш сленг". Глава Tesla ответил ей русским фразеологизмом: "Когда рак на горе свистнет".