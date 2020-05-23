Доктор Мясников пояснил, сколько в России "реальных случаев" коронавируса

Статистические данные по числу россиян, у которых выявлен коронавирус, отличаются от реального числа случаев в настоящий момент, причём в большую сторону. Об этом заявил руководитель Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом врач Александр Мясников.

— Я сам ежедневно озвучиваю цифру — "всего в России на сегодняшний день 335 тыс. инфицированных". Но это не так! Болезнь протекает обычно 7–14 дней. Значит, инфицированных на текущий день столько, сколько заразилось максимум за последние две недели, — написал он в своём телеграм-канале.

По словам доктора, это означает, что остальные уже благополучно перенесли вирус и обзавелись иммунитетом, за исключением некоторых категорий пациентов. Соответственно если за последние недели было зарегистрировано около 130 тысяч случаев, то "остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны, а здоровы и иммунны", уверен врач.

Он также отмечает, что примерно только у половины заболевших проявляются симптомы инфекции — около 70 тысяч человек. Из этого числа примерно десятая часть переносит болезнь в тяжёлой форме.