Российский космонавт рассказал, как проходит адаптация к невесомости на МКС

Когда космонавты летят к Международной космической станции, они могут испытывать лёгкое укачивание, которое длится до привыкания организма к новым условиям. Об этом рассказал участник 63-й долговременной экспедиции к МКС Иван Вагнер.

— У нас, наверное, первые две недели проходит острая адаптация к микрогравитации. С точки зрения укачивания, наверное, уже ближе к стыковке эффекты укачивания я начал чувствовать. Самым сложным был второй день на станции, — рассказал он в ходе сеанса видеосвязи с Землёй.

Россиянин находится на околоземной орбите уже месяц. По его словам, ситуация значительно улучшилась, никаких проблем в плане самочувствия у него не наблюдается. Он также рассказал, что первое время испытывал сложности с ориентированием на станции и не мог понять, где у неё пол, а где потолок, а во время передвижения "сбивал всё", что было вокруг.

Он также рассказал, что перед полётом получил советы от более опытных коллег не только о том, как быстрее адаптироваться к новым условиям, но и как правильно готовиться к проведению плановых работ по обслуживанию станции. Вагнер напомнил, что МКС это прежде всего научная лаборатория, оборудование которой работает 24 часа в сутки на протяжении последних 20 лет.