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Следственный комитет выяснит происхождение радужной плёнки в Москве-реке

Загрязнилось более 500 метров вдоль берега реки Баньки в Красногорске.

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Фото © Mash

Правоохранительными органами проводится проверка по факту появления радужной плёнки в акватории Москвы-реки. Об этом заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передаёт РИА "Новости".

Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту загрязнения акватории Москвы-реки в районе города Красногорска Московской области, — говорится в сообщении.

Уточняется, что эмульсионная плёнка (предположительно, от нефти) образовалась на протяжении более 500 метров вдоль берега реки Баньки возле микрорайона Павшинская Пойма в Красногорске. Кроме того, пятно размером примерно 300 квадратных метро было обнаружено также вдоль береговой линии Москвы-реки.

Отмечается, что спасатели МЧС, прибывшие на место, локализовали загрязнённый участок.

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