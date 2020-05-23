Следственный комитет выяснит происхождение радужной плёнки в Москве-реке

Правоохранительными органами проводится проверка по факту появления радужной плёнки в акватории Москвы-реки. Об этом заявила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передаёт РИА "Новости".

— Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России организована доследственная проверка по факту загрязнения акватории Москвы-реки в районе города Красногорска Московской области, — говорится в сообщении.

Уточняется, что эмульсионная плёнка (предположительно, от нефти) образовалась на протяжении более 500 метров вдоль берега реки Баньки возле микрорайона Павшинская Пойма в Красногорске. Кроме того, пятно размером примерно 300 квадратных метро было обнаружено также вдоль береговой линии Москвы-реки.