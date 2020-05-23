"Добрый, хороший, рассудительный". Родственник захватившего заложников в Москве рассказал Лайфу о нём

Родственник 34-летнего Алексея Б., который 23 мая захватил заложников в офисе "Альфа-банка" в Москве, Денис Королиди в беседе с Лайфом рассказал о том, каким он знает преступника.

— Сам в шоке от этой ситуации, Лёшу знаю как очень доброго хорошего парня, за ним никогда не наблюдал каких-то странных поступков, спокойный, рассудительный парень, — отметил собеседник портала.

Он также добавил, что в ходе общения родственник показался ему неглупым и развитым.