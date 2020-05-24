Депутат Госдумы назвала нетипичный симптом при коронавирусе

Парламентарий уже переболела CoViD-19, теперь она две недели будет оставаться на самоизоляции.

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что при заболевании коронавирусной инфекцией у человека может сильнее проявляться нервозное состояние. Об этом она рассказала в эфире телеканала НТВ.

— Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни, — подчеркнула депутат.

У Пушкиной ранее был выявлен коронавирус, однако её уже выписали из больницы. Парламентарий заметила, что будет две недели оставаться на самоизоляции, ей также предстоит сдать последний — третий — тест на CoViD-19.

Кроме того, Пушкина перечислила симптомы заболевания, которые проявляются у многих инфицированных пациентов.

— Может начаться конъюнктивит, суставы ломит. У кого-то большая температура, у меня её вообще не было. Покашливание, нос заложен, — резюмировала депутат Госдумы.