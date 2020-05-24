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Регион
Опубликовано 24 мая 2020, 02:47
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Депутат Госдумы назвала нетипичный симптом при коронавирусе

Парламентарий уже переболела CoViD-19, теперь она две недели будет оставаться на самоизоляции.

Заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина заявила, что при заболевании коронавирусной инфекцией у человека может сильнее проявляться нервозное состояние. Об этом она рассказала в эфире телеканала НТВ.

Близкие говорят, что я была очень нервная, когда заболевала. Они тогда это связывали с разъездами по региону. Но, конечно, нервная система начинает страдать во время болезни, — подчеркнула депутат.

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У Пушкиной ранее был выявлен коронавирус, однако её уже выписали из больницы. Парламентарий заметила, что будет две недели оставаться на самоизоляции, ей также предстоит сдать последний — третий — тест на CoViD-19.

Кроме того, Пушкина перечислила симптомы заболевания, которые проявляются у многих инфицированных пациентов.

Может начаться конъюнктивит, суставы ломит. У кого-то большая температура, у меня её вообще не было. Покашливание, нос заложен, — резюмировала депутат Госдумы.

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Напомним, в России за минувшие сутки коронавирус выявили у 9434 человек. Всего с начала эпидемии зарегистрировано 335 882 случая заболевания. За весь период выздоровело 107 936 пациентов, летальных исходов 3388.

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Фото © Pixabay

Иван Косицын
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