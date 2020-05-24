Учёные выявили биологическую причину высокой смертности мужчин от коронавируса

В ходе лечения пациентов с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции, итальянские медики обнаружили, что главной причиной повышенной смертности среди мужчин может являться тестостерон. Вскоре после публикации материалов, их исследованием заинтересовались и в других странах. Об этом сообщает Daily Mail.

Такую не очевидную связь обнаружили специалисты по раку предстательной железы, чьи пациенты также проходили лечение от коронавируса. Всё дело в том, что при данном виде онкологии выписываются препараты, радикально снижающие уровень тестостерона. И среди мужчин, которых их принимали смертность оказалась ниже в четыре раза.

Всё дело в том, что тестостерон повышает уровень белка TMPRSS2, который участвует в раке простаты. Этот же белок использует и коронавирус для того, чтобы "разблокировать" клетки человеческого организма после того, как попадёт в них. Соответственно понизив его уровень, повышается сопротивляемость организма инфекции.

Сейчас медики из лондонского Института исследований рака изучают эту взаимосвязь, а их коллеги из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе рассматривают препараты, блокирующие тестостерон, в качестве потенциальной терапии коронавируса. Однако одной из главных сложной подобного лечения являются сильные побочные эффекты для мужского организма.

– Биологически правдоподобно, что тестостерон делает людей более восприимчивыми к коронавирусу, – сказал профессор Ник Джеймс из Института исследований рака в Лондоне.