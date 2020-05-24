Эксперт назвал регионы, прошедшие пик коронавируса

В России пика коронавируса достигли лишь Москва и Подмосковье благодаря резкому увеличению количества произведённых тестов. Об этом РИА "Новости" рассказал кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

— Пик коронавируса прошли только Москва и Подмосковье. Основная причина этого то, что с конца апреля в столичном региона значительно увеличилось число тестов. С одной стороны, выросло количество заболевших, с другой — были выявлены и изолированы заболевшие на самых ранних стадиях, — отметил собеседник агентства.

По его словам, это помогло в дальнейшем достичь снижения темпов распространения CoViD-19. Тавадян также выразил мнение, что Санкт-Петербург, Северо-Западный и Северо-Кавказский округа ожидает долгое плато, а снижение количества случаев продлится до конца лета.

По словам эксперта, карантинные меры могут быть эффективны только в случае, если их соблюдает 90% населения, тогда как при 70% соблюдающих шаги теряют свою эффективность.

— Смягчение мер после существенного увеличения тестирования оправдано для Москвы и Подмосковья. Такую же схему следует использовать другим регионам: наращивать тестирование, выявлять бессимптомных носителей и изолировать их, тем самым препятствовать распространению CoViD-19, — добавил Тавадян.