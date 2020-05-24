Полиция проведёт проверку после "антикоронавирусной вечеринки" в центре Новосибирска

Власти Новосибирска обратились в правоохранительные органы с просьбой найти и наказать организаторов незаконной танцевальной вечеринки в центре города во время действия ограничительных мер из-за пандемии коронавируса. На многочисленных видео, опубликованных в соцсетях, было видно, что в роли танцпола выступил тротуар одной из городских улиц, а музыка раздавалась из автомобилей с мощными акустическими системами.

— По сведениям, изложенным в материалах СМИ, и сообщениям в соцсетях губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил полиции провести проверку по фактам нарушения общественного порядка и режима тишины, — сообщил РИА "Новости" глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

Как уточнил пресс-секретарь мэра Новосибирска Анатолия Локтя Глеб Черепанов, у городских властей есть подозрения, кто мог быть организатором данного мероприятия.

— У нас есть некоторые предположения, эта информация также передана правоохранительным органам, — сказал Глеб Черепанов.