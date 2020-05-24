Самые состоятельные люди мира во время пандемии разбогатели на $255 млрд

За два последних месяца суммарное состояние 25 самых богатых людей мира увеличилось на $255 миллиардов и составило почти $1,5 триллиона, несмотря на пандемию коронавируса. Активы богачей подсчитал журнал Forbes.

Больше всего за этот период нарастил капитал основатель "Фейсбука" Марк Цукерберг. С 23 марта его состояние увеличилось на $31,4 миллиарда и достигло $86,5 миллиарда. На втором месте — богатейший человек мира Джефф Безос. Основатель и глава Amazon заработал за два месяца $29,9 миллиарда и стал обладателем $146,9 миллиарда.

Наибольший прирост в процентном выражении наблюдается у основателя второго по величине китайского онлайн-магазина Pinduoduo Колина Чжэн Хуана. Он почти удвоил свой капитал с помощью агрессивной кампании скидок и новой модели социального шоппинга. С 23 марта активы 40-летнего бизнесмена увеличились на $17,9 миллиарда — до $35,6 миллиарда.