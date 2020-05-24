Прибывающих в Крым без цели решили помещать на карантин за их счёт

Все прибывающие в Крым без цели не просто будут отправлены на двухнедельный карантин в обсерваторы, но ещё и должны будут оплатить своё нахождение там. Такие жёсткие меры по борьбе с распространением заболевания озвучил и объяснил глава республики Сергей Аксёнов.

— Граждане других субъектов, которые едут в Крым бесцельно, в данном случае мы понимаем, что они приехали по личным вопросам, не касающимся работы органов власти и нашей ситуации борьбы с коронавирусом, соответственно, должны помещаться в обсерватор за свой счёт. В случае если не готовы оплатить сразу, то по окончании нахождения в обсерваторе должны исковые требования отправляться в суд и, соответственно, взыскивать эту сумму, — сказал Аксёнов на заседании регионального оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

Глава республики отметил, что такие жёсткие меры вызваны заботой как о здоровье граждан, так и о сохранении работоспособности системы здравоохранения Крыма.

— Мы с радостью ждём туристов, когда откроется курортный сезон. Но пока не нужно от нечего делать, если кто-то просто хочет поехать на море, создавать проблему нам. Каждый лишний приезд — это нагрузка на органы власти республики, на медицинскую систему здравоохранения, — подчеркнул Аксёнов.

По последним данным, с момента начала пандемии коронавирусной инфекции в республике зарегистрировано 340 случаев заболевания, из них 153 человека выздоровели.