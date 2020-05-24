Глава Подмосковья рассказал о планах открыть кафе и рестораны на следующем этапе снятия ограничений

В Подмосковье планируют открыть рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьёв в эфире телеканала "Россия-1".

— Ателье, химчистки, парикмахерские, рестораны, кафе — это следующий этап, — отметил он.

Губернатор заявил, что первая неделя снятия ограничений идёт хорошо. Рабочие соблюдают дистанцию на строительных площадках, им измеряют температуру, проверяются пункты приёма пищи.

В регионе коронавирус выявлен у 33 515 человек, скончались — 329, выздоровели — 5520.

Ранее Лайф сообщал, что за прошедшие сутки в России CoViD-19 подтвердился у 8599 человек. По-прежнему на первом месте по количеству положительных тестов находится Москва (2516). В первой пятёрке по количеству новых выявленных случаев также — Подмосковье (862), Санкт-Петербург (364), Нижегородская (221) и Ростовская области (152).