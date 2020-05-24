Япония решила полностью отменить антикоронавирусный режим ЧС

На данный момент ЧС продолжает действовать в Токио, соседних с ним префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, а также в самой северной префектуре Хоккайдо. В остальных частях Страны восходящего солнца режим был уже досрочно снят.

Как ранее писал Лайф, 8 апреля в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, а также в префектурах Осака, Хёго и Фукуока был введён режим ЧС. 16 апреля его действие расширили на всю территорию страны, а позднее продлили до 31 мая. 14 мая японское правительство досрочно сняло режим ЧС в 39 из 47 префектур страны, а затем ещё в трёх.