"Произошло воспаление лёгких". Запашный рассказал Лайфу о причине смерти артиста Нугзарова

Легендарный артист цирка Тамерлан Нугзаров последние две недели находился в тяжёлом состоянии из-за обширного воспаления лёгких. Об этом Лайфу рассказал директор Большого московского государственного цирка Эдгард Запашный.

— Действительно последние две недели он был в тяжёлом состоянии, не был подключён к аппарату ИВЛ, но пользовался кислородом. На фоне простуды произошло воспаление лёгких, поражение до 85%. Врачи Ярославля делали всё возможное, но не смогли [его спасти]. Для меня это неожиданная потеря, потому что Тамерлан относился к людям почётного возраста, неимоверного здоровья и духа. Я желал ему каждый день рождения, каждый Новый год только здоровья, — говорит он.

Нугзаров был примером мужественности, жизнелюбия и правильного образа жизни, вспоминает дрессировщик. Запашный называет его одним из величайших артистов прошлого и нынешнего века. Он внёс большой вклад в популяризацию конных жанров циркового искусства, в популяризацию и продвижение культуры собственного народа, отмечает собеседник Лайфа.

В свою очередь художественный руководитель Екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский назвал кончину Нугзарова тяжёлой утратой для циркового искусства. Он общался с коллегой до последнего. Народный артист РСФСР признаётся, что никто не может поверить в случившееся. Всё произошло как-то незаметно, но стремительно: простуда, двустороннее воспаление лёгких, высокая температура и постельный режим. Нугзаров очень поздно обратился к врачам, говорит Марчевский.

— К сожалению, мы не можем съехаться все, попрощаться, но память навсегда останется, мы сделаем всё, чтобы коллектив сохранить. Это наше национальное достояние, гордость и слава российского цирка. Мы дружили, мы создали много выдающихся спектаклей, — заключил собеседник Лайфа.