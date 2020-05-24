В Израиле впервые после карантина открылся храм Гроба Господня

В Иерусалиме впервые после двух месяцев карантина открылся храм Гроба Господня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля.

Из-за санитарных ограничений в храме могли находиться только священнослужители. Двери для посетителей открыты сегодня. Присутствующие должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию в два метра.

Главы трёх церквей, хранители храма Гроба Господня попросили паломников после открытия не прикасаться к камням, иконам и другим объектам. А к тем, у кого есть хоть малейшие признаки коронавируса, обратились с просьбой воздержаться от посещения святого места.