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В Израиле впервые после карантина открылся храм Гроба Господня

Долгое время находиться там могли только священнослужители.

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Фото © Wikipedia

В Иерусалиме впервые после двух месяцев карантина открылся храм Гроба Господня. Об этом сообщает пресс-служба Министерства туризма Израиля.

Из-за санитарных ограничений в храме могли находиться только священнослужители. Двери для посетителей открыты сегодня. Присутствующие должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию в два метра.

Главы трёх церквей, хранители храма Гроба Господня попросили паломников после открытия не прикасаться к камням, иконам и другим объектам. А к тем, у кого есть хоть малейшие признаки коронавируса, обратились с просьбой воздержаться от посещения святого места.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравление епископу Русской православной церкви патриарху Кириллу, который сегодня отмечает день тезоименитства.

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