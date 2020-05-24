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Китай заявил о готовности поддерживать Россию в отстаивании итогов Второй мировой войны

Ранее МИД страны выступил против переписывания истории.

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Фото © Pixabay

Китай заявил о готовности отстаивания итогов Второй мировой войны вместе с Россией. Об этом во время пресс-конференции в рамках Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва заявил глава МИД КНР Ван И.

Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности, — приводит его слова ТАСС.

Помимо этого Ван И отметил готовность страны укреплять двустороннее сотрудничество в рамках международных организаций с целью подготовки к изменениям в мире после окончания пандемии коронавируса. Глава МИД также прокомментировал негативные настроения США в адрес Китая, заявив, что КНР стремится к сосуществованию в мире, а также к плодотворному сотрудничеству.

Напомним, 8 мая американские власти опубликовали поздравление в честь Дня Победы, в котором отмечалось, что победу над нацистами одержали США и Великобритания. Упоминаний об СССР там не было. После этого в китайском МИД выступили против переписывания истории Второй мировой войны, настаивая на том, что вклад России и Китая в Победу не должен предаваться забвению.

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