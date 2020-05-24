Глава ВЦИОМа обвинил Bloomberg в ангажированности из-за подмены данных об уровне доверия Путину

Дезинформация в статье Bloomberg об уровне доверия россиян президенту Владимиру Путину говорит об ангажированности агентства и глупости авторов материала, заявил директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

— Bloomberg даже опубликовал снимки с нашего сайта, а то, что интерпретировали данные совершенно неверно, то это только демонстрирует их глупость или ангажированность, — сказал глава ВЦИОМа в интервью ТАСС.

Согласно исследованию ВЦИОМа, уровень доверия Путину на данный момент составляет 67,9%. При этом Bloomberg сообщил со ссылкой на центр, что "показатели составляют 27%". Посольство РФ в США потребовало от агентства опровергнуть эти данные и принести извинения за дезинформацию в материале.