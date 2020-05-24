Forbes назвал имя самой высокооплачиваемой спортсменки мира

Японская теннисистка Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой в мире, заработав в 2019 году 37,4 миллиона долларов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Forbes.
Четыре года рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок возглавляла Серена Уильямс. Но Осака в прошлом году обошла американскую теннисистку на 1,4 миллиона долларов. Она привлекла всеобщее внимание, когда победила Серену Уильямс в финале US Open — 2018.
Ранее Forbes в пятый раз составил рейтинг самых богатых наследников в России, первую строчку которого неизменно занимает единственный сын президента "ЛУКойла" Вагита Алекперова Юсуф. Он может рассчитывать на 18 миллиардов долларов состояния своего отца.