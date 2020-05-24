Эксперт рассказал, что делать при кибератаке на ваш смартфон

Сейчас более 25% хакерских атак приходится на мобильные телефоны и смартфоны. Если вы заметили кибератаку, нужно сразу отключить телефон от всех сетей — Wi-Fi, мобильного интернета, Bluetooth. Потом нужно постараться определить, каким образом действовали злоумышленники. Такие советы дал директор и партнёр компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

— Чаще всего атаки маскируются под рекламные объявления, SMS, MMS или электронные письма. Цель атак — вынудить владельца заплатить или получить доступ к персональной информации, — передаёт агентство "Прайм" его слова.

Если атака обнаружена в мобильном приложении, его стоит удалить. Также не лишним будет просканировать мобильный телефон антивирусной программой и удалить вирусы, через которые могут действовать злоумышленники. Если хакеры действовали через сеть, удалить файлы, которые они смогли получить, и больше этой сетью не пользоваться. При обнаружении взлома личных кабинетов в приложениях и соцсетях нужно сменить там все пароли.

Можно предотвратить атаки. Для этого следует устанавливать более сложные пароли, не связанные с днём рождения или известной личной датой, использовать менеджер паролей. Нужно обновлять операционную систему при выпуске новой версии, так как в обновлениях есть инструменты, которые увеличивают безопасность смартфона. Не нужно устанавливать приложения из неизвестных источников и скачивать бесплатные версии — лучше использовать Google Play или App Store.