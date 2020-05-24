Путин поздравил патриарха Кирилла с днём тезоименитства

Президент России Владимир Путин направил поздравление епископу Русской православной церкви патриарху Кириллу, который сегодня отмечает день тезоименитства.

— Вы посвятили себя высокой пастырской, духовно-просветительской миссии и многие годы преданно, подвижнически служите Русской православной церкви, людям, Отечеству, — говорится в опубликованной на сайте Кремля поздравительной телеграмме.

Неустанные заботы патриарха об утверждении в обществе незыблемых духовно-нравственных идеалов и семейных ценностей, воспитании молодёжи снискали ему самое глубокое уважение, убеждён Путин. Глава государства также отметил вклад предстоятеля РПЦ в укрепление вековых исторических, культурных, патриотических традиций, которыми по праву славится Россия.