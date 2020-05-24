Путин поздравил мусульман с праздником Ураза-байрам

Президент РФ Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Ураза-байрам, который знаменует окончание священного месяца Рамазан. Ид-аль-Фитр отмечается три дня после 30-дневного поста.

— Праздник разговения несёт особый духовный смысл, радость обретения нового бесценного опыта нравственного очищения, самосовершенствования. На протяжении веков его принято отмечать не только усердной молитвой, но и проявлением внимания к тем, кто нуждается в помощи и заботе, — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Путин отметил, что российские мусульмане с глубоким почтением относятся к историческим, культурным, религиозным традициям отцов и дедов, приобщают к ним подрастающее поколение. Он подчеркнул, что мусульманская община активно участвует в жизни страны, вносит неоценимый вклад в поддержание межнационального мира и гражданского согласия в обществе, укрепление института семьи, воспитание молодёжи. По мнению президента, в условиях распространения коронавируса ответственная гуманитарная, благотворительная миссия мусульманского духовенства, религиозных организаций, всех мусульман страны в высшей степени востребована.