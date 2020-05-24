Более 100 электрокаров сойдёт с конвейера в Крыму в 2021 году

Первый российский производитель малого коммерческого электротранспорта из Крыма — компания "Эльтавр" — в следующем году планирует выпустить с конвейера более сотни электрокаров, каждый из которых будет собран исключительно из отечественных комплектующих. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора предприятия.

— Сейчас мы увеличиваем темпы за счёт расширения и автоматизации. В этом году мы планируем выпустить минимум 53 машины, в следующем году — уже минимум 112 электромобилей, — рассказал коммерческий директор Алексей Коршунов.

Отмечается, что в апреле 2020 года компания смогла привлечь инвестиций на сумму более 50 миллионов рублей, которые будут потрачены на перенос производства в конвейер-заводские условия, а также расширение ассортимента предлагаемых моделей. В частности, в текущем году планируется начать производство электрических катамаранов и первых моделей коммунальной техники.