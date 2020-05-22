Вселенский обман. Сколько на самом деле стоит ездить на электромобиле?

Дорожающий бензин, транспортный налог, ремонт и обслуживание двигателя на топливе - постоянные статьи расходов автовладельцев. Но что будет, если за всё это не нужно будет платить?

Наконец-то дошло

С 4 мая 2020 года на ввозимые электромобили правительством установлены нулевые пошлины. Задачи, ради которых принимались такие решения, в целом понятны: насытить российский рынок технологиями и готовыми автомобилями, которые в перспективе могут дать толчок для развития электроавтомобилестроения и всей необходимой инфраструктуры в России. Нулевая ставка будет действовать до 31 декабря 2021 года и применяться при импорте электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и физическими лицами.

На гибриды нулевая ставка не распространяется, только на чистые электромобили. Удачное решение, которого многие импортёры таких машин ждали давно, позволит перешагнуть "порог неприятия" электромобилей на российском рынке и может стереть грань между электричеством и ископаемым топливом. Ситуация быстро меняется: весь городской транспорт активно "пересаживают" на электричество, да и владельцев электрических машин подешевле и подороже становится всё больше. Но что насчёт практической стороны вопроса? Сколько на самом деле стоит заряжать электрический автомобиль, обслуживать его и ремонтировать? Самое время ответить на эти вопросы.

Деньги к деньгам

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Стоимость расходов на автомобиль одновременно правильно и неправильно считать вместе с ценой автомобиля. С одной стороны, за покупку автомобиля мы платим из своего кармана, с другой — делаем это всего раз. Разумнее считать расходы на содержание и ремонт автомобиля на примере людей, у которых есть и бензиновая машина, и модная "электричка".

• Роман Федорков, 34 года, программист из Москвы. Автомобиль — Audi A4 2.0 бензин, 2019 года выпуска. Расходы на автомобиль с учётом топлива, мойки, парковки и планового обслуживания — примерно 10–12 тысяч рублей в месяц.

Особенных расходов на автомобиль я не вижу, всё по мелочи. Основная статья расходов — топливо. Но машина небольшая, поэтому расход небольшой. Единственная существенная трата — это плановые ТО. Из-за того, что машина ещё на гарантии, стоимость, бывает, кусается — от 10 до 15 тысяч рублей за плановые работы Роман Федорков Владелец бензинового Audi A4

Пересчёт стоимости владения вместе со страховкой и прочими расходами оказался сильно выше цифр, которые назвал владелец.

• Сергей Гончаров, финансист, 39 лет. Автомобиль — Tеsla Model X 2018 года выпуска. По словам владельца, автомобиль был куплен с аукциона в США с пробегом в 35 тысяч километров. К этому моменту электрический кроссовер прошёл два плановых ТО, по гарантии были заменены передние тормозные диски. С учётом расходов на электроэнергию и парковку траты на автомобиль в месяц составляют примерно 5 тысяч рублей. Сам владелец Model S отмечает, что во владении электромобилем ничего страшного нет, однако Tesla — вторая машина в семье.

Единственное, с чем пришлось возиться, — это с установкой зарядки повышенной мощности на парковке. Долго не могли договориться с владельцем стоянки, и в итоге я провёл туда электричество за свой счёт. Расходы — примерно 40 тысяч рублей. По поломкам ничего сказать не могу: за то время, что я езжу на машине, у меня ничего не ломалось. Двигателя и коробки передач нет, поэтому единственное, что я делаю, — это доливаю стеклоомывающую жидкость Сергей Гончаров Владелец Tesla Model S

Справедливости ради нужно заметить: оба водителя работают на севере Москвы в одном районе и оба живут на юге города, поэтому их ежедневный пробег примерно одинаков и составляет около 50 километров. Топливная эффективность электромобилей, по словам владельцев таких машин, считается просто: в зависимости от того, по какому тарифу заряжается автомобиль, стоимость полной зарядки (также зависит от ёмкости АКБ и стабильности электросети) составляет примерно столько же, сколько стоят три-четыре литра бензина АИ-98. Путём нехитрых вычислений можно получить итоговую цифру: 250 рублей за полностью заряженную батарею вместо трёх тысяч рублей за полный АИ-98, то есть одна зарядка электромобиля в десять с лишним раз выгоднее, чем заправка авто на обычном топливе.

Однако экономия на топливе не покрывает остальные расходы, которые, откровенно говоря, немного пугают. Например, транспортный налог на Tesla Model X в версии P90D (561 кВт) — чудовищные 114 тысяч рублей, а стоимость каско на электрический кроссовер может нокаутировать даже подготовленных водителей — 960 тысяч рублей в год. И продать полис готова далеко не каждая страховая компания. Вместе с остальными расходами, включая шиномонтаж, мойку, парковку и прочие непредвиденные траты, владелец кроссовера от Илона Маска тратит примерно 100 тысяч в месяц просто на поездить.

"То на то и выходит"

Обнуление пошлин на электромобили — это ещё один аргумент в пользу выбора машины без двигателя внутреннего сгорания. И хотя по соглашению о вступлении в ВТО ввозные пошлины на новые бензиновые и дизельные автомобили были сокращены до 15%, за счёт утилизационного сбора и акцизных платежей стоимость растаможки автомобиля всё равно осталась примерно такой же, какой и была. В денежном выражении суммы могут отличаться, однако фактическая сторона вопроса такова, что при пересечении границы России за новый автомобиль импортёру придётся заплатить до половины от заявленной в декларации стоимости.

Обслуживание электромобиля — другой важный вопрос экономики транспорта будущего, который волнует потенциального владельца. Ключевая мысль создания электромобилей состоит в том, что изобретать ради одной модели принципиально новую конструкцию никто не станет, и даже прогрессивные инженеры из Tesla взяли большую часть механических решений от одного из своих инвесторов — компании Mercedes. Во всех без исключения автомобилях Tesla ходовая часть унифицирована с немецкими кроссоверами.

Директор автосервиса по обслуживанию автомобилей Mercedes Андрей Скопов отметил, что никаких сложностей в обслуживании автомобилей Tesla в России нет.

Не только подвеска, но и все электрические механизмы внутри салона унифицированы с кроссоверами ML,GL и другими. У нас на постоянном обслуживании находится пять автомобилей Tesla — три Model X, одна Model S и новая Model 3. Никаких сложностей с ними не отмечается, единственное, что из серьёзного мы делали, — это меняли на Model X резиночки в передней подвеске. На этом поломки кончились. По стоимости это в пределах пяти тысяч рублей было Андрей Скопов Директор автосервиса по обслуживанию автомобилей Mercedes

Не сложно обслуживать и бюджетные электромобили Nissan Leaf, которые с экономической точки зрения уже давно обогнали обычные автомобили с ДВС. Обновлённые модели Nissan Leaf 2018 года по удобству использования почти ничем не отличаются от бензиновых одноклассников: новые японские электромобили оборудованы батареями на 40 кВтч и заряжаются от специального зарядного устройства до 80% всего за 40 минут. Этого уровня (по крайней мере, в Москве) достаточно, чтобы без проблем добраться на работу, в аэропорт и обратно.

Благодаря работе инженеров, разместивших автомобиль на платформе обычных легковых автомобилей, экономика Nissan Leaf находится на уровне обычных бензиновых автомобилей, что заставляет задуматься об экономической выгоде такого автомобиля и вселяет оптимизм и веру в прогресс одновременно.

Не всё хорошо

Проблемы с электрическими автомобилями тоже есть. И это касается не только люксовых Tesla, которые в России стоят существенно дороже, чем в США, но и бюджетных электромобилей. • Главная проблема бюджетных электромобилей Nissan Leaf (наиболее популярных в стране) — изношенные аккумуляторы. В Россию такие машины попадают с пробегом от 30–40 тысяч километров и более, и, хотя заявленная гарантия на АКБ составляет 20 лет, из-за перепада температур и российской зимы батарея изнашивается примерно за пять-семь лет. Стоимость новой АКБ для Nissan Leaf — от 150 до 350 тысяч рублей в зависимости от конфигурации. Важно понимать, что такой ремонт — исключительная процедура, которая требует пусть и разового, но профессионального вмешательства.

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• Состояние автомобилей. Леворульные европейские Nissan Leaf в России — редкость. Основная масса автомобилей, которые не продаются в России нигде, кроме как на вторичном рынке, вызывает вопросы. Проверить историю ДТП "на родине" практически невозможно — некоторые недобросовестные продавцы научились подделывать даже японские аукционные листы.

• Отсутствие развитой инфраструктуры и зарядных станций. Для премиальных и бюджетных электромобилей — это общая проблема, решение которой, похоже, затягивается. Разумеется, можно организовать пост с зарядной станцией прямо во дворе многоквартирного дома, но потратить на это придётся несколько десятков тысяч рублей и несколько недель, необходимых на согласование с различными инстанциями. Именно отсутствие инфраструктуры является самой частой причиной отказа от покупки электромобиля.

Экономический вопрос