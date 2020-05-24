Нурмагомедов обозвал Макгрегора "величайшим бойцом в истории "Твиттера"

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов резко отреагировал на составленный бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором рейтинг лучших бойцов MMA, где ирландец поставил себя на вторую строчку в списке после бразильца Андерсона Силвы, добавив, что обязательно станет первым. Как написал на своей странице в Twitter Хабиб, Макгрегор стал лучшим бойцом только в истории "Твиттера".

— Ты проигрывал в полулёгком весе, в лёгком весе и в полусреднем. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории "Твиттера", — написал Хабиб.

Как сообщал Лайф, ранее Макгрегор выразил поддержку Хабибу в связи с тяжёлой болезнью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.