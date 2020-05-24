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Нурмагомедов обозвал Макгрегора "величайшим бойцом в истории "Твиттера"

Как отметил российский спортсмен, ирландец сдавался больше раз, чем кто-либо из именитых бойцов UFC.

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Хабиб Нурмагомедов (слева) и Конор Макгрегор (справа) Фото © ТАСС / AP Photo / John Locher

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов резко отреагировал на составленный бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором рейтинг лучших бойцов MMA, где ирландец поставил себя на вторую строчку в списке после бразильца Андерсона Силвы, добавив, что обязательно станет первым. Как написал на своей странице в Twitter Хабиб, Макгрегор стал лучшим бойцом только в истории "Твиттера".

Ты проигрывал в полулёгком весе, в лёгком весе и в полусреднем. Ты никогда не защищал титул в UFC или Cage Warriors. Ты сдавался больше, чем Сен-Пьер, Силва и Джонс. Ты величайший боец UFC в истории "Твиттера", — написал Хабиб.

Как сообщал Лайф, ранее Макгрегор выразил поддержку Хабибу в связи с тяжёлой болезнью его отца Абдулманапа Нурмагомедова.

Напомним, ранее президент UFC Дана Уайт рассказал, с кем проведёт следующий бой Хабиб Нурмагомедов.

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