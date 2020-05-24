Россияне на самоизоляции стали чаще интересоваться онлайн-обучением в автошколах

Россияне за время периода самоизоляции стали активнее искать в Сети образовательные услуги автошкол. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование 2ГИС.

Аналитики сравнивали спрос в начале апреле и середине мая. Отмечается, что за указанный период наибольший рост интереса был в Москве — 141%. Дальше расположились Уфа (131%) и Пермь (119%). В пятёрку также попали Казань и Ростов-на-Дону.